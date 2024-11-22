В Баку с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась очередная акция по посадке деревьев

22 ноября в Баку в рамках Года солидарности во имя зеленого мира с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой состоялась очередная акция по посадке деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе этой акции, проведенной с участием волонтеров IDEA, было посажено 1000 Эльдарских сосен, проведены соответствующие работы по благоустройству территории. Для эффективного полива деревьев и предотвращения расхода воды на указанной территории планируется использовать систему капельного орошения.

Сегодня атмосферный воздух нашей столицы загрязняется выхлопными газами, выбросами, образующимися в результате деятельности промышленных предприятий, пылью и другими вредными примесями, наносящими вред здоровью человека и нарушающими экологический баланс. Закладка лесных полос и озеленение позитивно влияют на восстановление экологического баланса и улучшение качества воздуха.

Общественное объединение IDEA доводит до внимания граждан, особенно молодого поколения, о важности охраны окружающей среды, регулярно организуя подобные экологические акции, и призывает их к совместным действиям в борьбе с экологическими проблемами. Сталкиваясь со случаями незаконной вырубки деревьев, граждане могут направить свои жалобы и предложения в Общественное объединение IDEA по телефону горячей линии 1113 с городского или мобильного телефонов.

Отметим, что горячая линия и мобильная группа "1113 - Скорая помощь для природы" была создана в 2014 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках программы "Нет вырубке деревьев!". На основании жалоб тысяч граждан, обратившихся на указанную горячую линию, были приняты меры.