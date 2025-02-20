Мастер-класс геополитики от Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

В Армении с грустью, переходящей в отчаяние наблюдают за демонстрацией Азербайджаном настоящего мастер-класса успешной и эффективной модели внешней политики. Собственно, она доказала свою уникальность и ранее. Ведь, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были восстановлены вопреки всем существовавшим обстоятельствам, главным из которых было желание ведущих мировых держав сохранить армяно-азербайджанский конфликт в "замороженном" состоянии.

Более того, все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, среди коих особо выделялась Франция, оказывали стране-оккупанту политическую, финансовую и военную помощь. Соответственно, победа нашей страной была одержана не только над Арменией и мировым армянством, но и над кознями сил в этих странах, которые сделали ставку на поддержку страны-агрессора.

И вот сейчас, по прошествии времени, мы видим просто ювелирную работу официального Баку по усилению своих позиций в регионе и в мире. Просто посмотрите на то, что происходит прямо сейчас. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф осудил иностранное вмешательство в региональные дела, заявив, что внешние страны не должны вмешиваться в дела региона. Это заявление он сделал в ходе встречи в Баку, со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Галибаф также подчеркнул важность оборонного сотрудничества в обеспечении региональной безопасности. "Мы не приемлем иностранного военного вмешательства в наш регион. Региональные проблемы должны решаться с помощью региональных механизмов, таких как формат 3+3, который может способствовать миру и стабильности", - сказал он. Одного этого было достаточно, чтобы в Армении схватились за сердце. Но было и еще одно заявление.

Галибаф подчеркнул, что укрепление связей с соседними странами является ключевой политикой для Ирана, отметив, что между народами Ирана и Азербайджана существует подлинная дружба. По сути, эти его речи ознаменовали крах планов Армении и армянства на Иран. Да, в Армении долгие годы делали ставку вовсе не на страны Запада, а именно на Россию и Иран. И вот, имеет место фиаско в обоих этих направлениях.

Галибаф сделал заявления, полностью совпадающие с позицией официального Баку, который всегда подчеркивал, что проблемами и перспективами региона должны заниматься сами страны региона, без протягивания сюда той же Франции, как то пытается делать Армения. Да и в целом укрепление азербайджано-иранских отношений играет на руку всему региону, способствуя реализации перспективных политико-экономических проектов.

При этом, Азербайджан активно развивает отношения и с Израилем. Сразу отмечу, что именно в этом состоит уникальность внешнеполитической модели официального Баку - развивать отношения со всеми странами, даже с теми, что имеют конфликт между собой. В качестве примера могу привести то, как Азербайджан развивает отношения с Россией и Украиной. И вот, еще один такого рода пример - развитие отношений нашей страны и с Ираном, и с Израилем.

Как известно, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев вчера встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующая публикация появилась на странице посольства Азербайджана в еврейском государстве в соцсети Х. В дипмиссии отметили, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события.

И вот, издание The Jerusalem Post назвало эту встречу "переломным моментом" в региональной политике. По словам диписточников, знакомых с ходом обсуждений, встреча на высоком уровне, которая состоялась всего через 48 часов после стратегического диалога Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, свидетельствует о растущем импульсе для потенциального включения Азербайджана в рамки Авраамских соглашений.

"Азербайджан на протяжении трех десятилетий был одним из самых надежных партнеров Израиля в мусульманском мире. Их стратегическое значение для региональной архитектуры безопасности невозможно переоценить", - заявил высокопоставленный израильский чиновник изданию The Jerusalem Post. Отмечается, что в день встречи Центр стратегических исследований Бегин-Садат опубликовал специальный перспективный доклад под названием "Как эффективно вовлечь Азербайджан в региональные планы Трампа и интересы Израиля: практические рекомендации".

В нем указывается, что Израиль и произраильские силы в США должны активно выступать за включение Азербайджана в американо-израильское региональное развитие, инвестиции и технологическое партнерство. В отчете говорится, что 907-я поправка должна быть отменена "чтобы США и Израиль могли в полной мере использовать преимущества Азербайджана в рамках новой архитектуры "Большого Ближнего Востока".

"Поскольку администрация Трампа стремится перестроить региональные альянсы, роль Азербайджана в содействии интеграции Израиля в "Большой Ближний Восток" может оказаться решающей, особенно в расширении сотрудничества в сфере безопасности и экономики с другими мусульманскими странами", - подчеркивает The Jerusalem Post. И это - далеко не единственный позитивный комментарий об азербайджано-израильских отношениях.

Совершенно очевидно, что перед нами очередной пример того, как можно и нужно выстраивать отношения с самыми разным странами мира, отстаивая национальные интересы своего государства. Внешнеполитическая доктрина Президента Азербайджана Ильхама Алиева уже привела к поистине историческим победам. Она же приведет к новым прорывам нашей страны на мировой политической арене. А Армения? Там будут наблюдать за всем этим, периодически закатывая истерику. На большее Армению уже не хватит.