Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри сохранила дружеские отношения с актером Орландо Блумом после разрыва.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что отношения между Кэти Перри и Орландо Блумом были напряжены в течение нескольких месяцев. По словам собеседника таблоида, певица расстроена из-за расставания с голливудским актером, однако "чувствует облегчение от того, что ей не придется проходить через еще один развод".

Источник добавил, что сейчас поп-исполнительница отвлекается на работу, сконцентрировав внимание на своем туре.