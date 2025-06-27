https://news.day.az/popularblog/1763784.html Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом Певица Кэти Перри сохранила дружеские отношения с актером Орландо Блумом после разрыва. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Us Weekly. Инсайдер из окружения звезд заявил, что отношения между Кэти Перри и Орландо Блумом были напряжены в течение нескольких месяцев.
Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом
Певица Кэти Перри сохранила дружеские отношения с актером Орландо Блумом после разрыва.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Us Weekly.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что отношения между Кэти Перри и Орландо Блумом были напряжены в течение нескольких месяцев. По словам собеседника таблоида, певица расстроена из-за расставания с голливудским актером, однако "чувствует облегчение от того, что ей не придется проходить через еще один развод".
Источник добавил, что сейчас поп-исполнительница отвлекается на работу, сконцентрировав внимание на своем туре.
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