На этих дорогах Баку наблюдается загруженность

На некоторых улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается транспортная загруженность.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел.

Заторы сейчас на следующих дорогах:

1. Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

4. улице Зарифы Алиевой;

5. проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круговой развязки "Азнефть";

6. улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. улице Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтчиляр;

9. проспекте Азадлыг, между пересечениями с улицами Салатын Аскеровой и улицей Диляры Алиевой.