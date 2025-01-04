На этих дорогах Баку наблюдается загруженность - СПИСОК
На некоторых улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается транспортная загруженность.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) при Министерстве внутренних дел.
Заторы сейчас на следующих дорогах:
1. Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
4. улице Зарифы Алиевой;
5. проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круговой развязки "Азнефть";
6. улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. улице Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтчиляр;
9. проспекте Азадлыг, между пересечениями с улицами Салатын Аскеровой и улицей Диляры Алиевой.
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