https://news.day.az/society/1748986.html В бардинском магазине нашли просроченные товары - ФОТО Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку магазина Qədiroğlu в селе Ляк Бардинского района, принадлежащего одноименному ООО.
В бардинском магазине нашли просроченные товары - ФОТО
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку магазина Qədiroğlu в селе Ляк Бардинского района, принадлежащего одноименному ООО.
Как передает Day.Az, в ходе инспекции были выявлены нарушения: в магазине продавались куриное мясо и кондитерские изделия с истекшим сроком годности, курага без необходимых этикеток, а также мясные продукты без сопроводительных документов.
На основании этих фактов был составлен административный протокол, а товары, не пригодные для употребления, были изъяты с продажи. Предпринимателю даны соответствующие указания к исполнению.
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