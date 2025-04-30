В бардинском магазине нашли просроченные товары

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку магазина Qədiroğlu в селе Ляк Бардинского района, принадлежащего одноименному ООО.

Как передает Day.Az, в ходе инспекции были выявлены нарушения: в магазине продавались куриное мясо и кондитерские изделия с истекшим сроком годности, курага без необходимых этикеток, а также мясные продукты без сопроводительных документов.

На основании этих фактов был составлен административный протокол, а товары, не пригодные для употребления, были изъяты с продажи. Предпринимателю даны соответствующие указания к исполнению.