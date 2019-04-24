Пилот Формулы-1: В Баку уникальная уличная трасса
Пилот "Рено" Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Австралиец назвал трассу в Баку уникальной, сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com.
"В Баку уникальная уличная трасса, которая отличается от других уличных трасс. Там безумное количество отрезков для обгона.
Баку - интересное для меня место, я там набирал большие очки, например, одержал безумную победу в 2017 году. Также там были и серьёзные неудачи, как в прошлом сезоне. В 2017 году гонка была сумасшедшей. Она мне напомнила времена картинга, когда мы были детьми.
В Баку есть вещи, которые другие трассы могли бы использовать в будущем. За длинными прямыми следуют спуски, гонка бывает плотной. Из-за настроек, связанных с уровнем прижимной силы, сцепление бывает низким", - приводит слова Риккардо пресс-служба "Рено".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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