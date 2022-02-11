В Италии смягчают ковид-ограничения

В Италии туристам и местным жителям разрешили снять маски и даже пообещали "более широкое открытие страны для туризма" с отменой чрезвычайного положения. Сроки ЧП истекают 31 марта, и чиновники Минздрава рассчитывают, что его не продлят. При этом, так как для туристов из стран ЕС Италия и так открыта, речь возможно может пойти и о туристах из третьих стран, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Итак, обязательный масочный режим в Италии - по крайней мере, на улицах - будет отменен уже на днях, 11 февраля. Маски останутся обязательными во всех закрытых общественных местах, также ее надо будет обязательно носить с собой "на случай собраний". Более того - власти пообещали итальянцам, что "правительство планирует еще большее открытие страны".

Заявление сделано с самого высокого поста - его озвучил премьер-министр Марио Драги. Также он заявил, что сроки этого самого открытия будут в ближайшее время определены. Предположения уже есть - они базируются на выступлении замминистра здравоохранения Андреа Косты, который заявил буквально следующее: "Цель правительства состоит в том, чтобы чрезвычайное положение, срок которого истекает 31 марта, не продлевалось - и мы сделаем для этого всё возможное - условия для этого существуют".

То есть, вполне возможно, что на этот срок и намечено "полное открытие страны". Оптимисты предсказывают открытие для третьих стран - хотя в этом вопросе пока "правят бал" пессимисты. Так, было заявлено, что итальянская система зеленых пропусков не будет сокращена в ближайшее время - и это тоже речь правительственных чиновников. Например, Вальтер Риккарди, советник министра здравоохранения, уверен, что она должна оставаться в силе "по крайней мере, летом".