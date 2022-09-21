В Иране заблокировали Instagram

В Иране заблокировали доступ к социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, причина блокировки данной соцсети связана с продолжающимися акциями протеста в стране.

Как сообщают источники агентства, граждане не могут войти в Instagram ни с мобильного, ни со спутникового интернета.