https://news.day.az/world/1497306.html В Иране заблокировали Instagram
В Иране заблокировали Instagram
В Иране заблокировали доступ к социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Согласно информации, причина блокировки данной соцсети связана с продолжающимися акциями протеста в стране.
Как сообщают источники агентства, граждане не могут войти в Instagram ни с мобильного, ни со спутникового интернета.
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