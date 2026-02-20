https://news.day.az/azerinews/1817390.html Azərbaycana yaz fəsli bu tarixdə daxil olacaq Yaz fəslinin Azərbaycana daxil olması martın 20-si saat 18:45:53-ə təsadüf edəcək. Bu barədə Day.Az-a Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib. Bildirilib ki, bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batacaq:
Azərbaycana yaz fəsli bu tarixdə daxil olacaq
Yaz fəslinin Azərbaycana daxil olması martın 20-si saat 18:45:53-ə təsadüf edəcək.
Bu barədə Day.Az-a Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək və Günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batacaq:
"Günəş ekliptika üzrə hərəkət edib ekvatoru kəsərək, Cənub yarımkürəsindən Şimal yarımkürəsinə keçəcək. Həmin andan Şimal yarımkürəsində yaz, Cənub yarımkürəsində isə payız fəsli başlayacaq.
Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 38 dəqiqə 28 saniyə olacaq".
