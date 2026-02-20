https://news.day.az/azerinews/1817484.html Yaponiya Azərbaycanla İKT sahəsində yeni əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanmasına ümid edir - Səfir Yaponiya Azərbaycanla İKT sahəsində yeni əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanmasına ümid edir. Bu barədə Trend-ə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe Yaponiya İmperatorunun doğum günü münasibətilə keçirilən mərasim çərçivəsində bildirib.
Bu barədə Trend-ə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe Yaponiya İmperatorunun doğum günü münasibətilə keçirilən mərasim çərçivəsində bildirib.
"Keçən il Azərbaycan və Yaponiya informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində anlaşma memorandumu imzaladılar. İnanıram ki, gələcəkdə ölkələrimiz arasında bu sahədə daha çox əməkdaşlıq müqavilələri imzalanacaq.
Ümid edirəm ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə daha da genişlənəcək", - sədir deyib.
