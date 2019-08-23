Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в Instagram начались в районе 00.41 в четверг. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщали пользователи из Москвы. По данным Downdetector, пользователи жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, проблемы с авторизацией, а также с работой опции "сторис".

Сбои в работе Facebook произошли в четверг около 21.00. Пользователи из России, Испании, США испытывали трудности при работе с сайтом, а также со входом в соцсеть.

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