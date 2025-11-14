17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта кардинально сменил имидж

Сын актеров Джоли и Питта Нокс кардинально сменил имидж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Blast.

17-летний сын Анджелины Джоли перекрасил волосы в розовый цвет. Нокса засняли на занятиях по тайскому боксу.

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса "измотана, но рада, что эта часть закончилась". Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.