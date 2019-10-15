Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает центральное телевидение Китая.

Взрыв прогремел утром во вторник в городском округе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) на химзаводе. В результате погибли четыре человека и трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Рабочая группа аварийного управления городского округа Юйлинь уже прибыла на место и занимается локализацией последствий чрезвычайного происшествия.

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