Последняя обстановка в Афганистане

В Кабул прибыло еще несколько подразделений Пентагона, но ситуация лучше не становится. С начала недели в давке у входа погибли полтора десятка человек, число пострадавших в несколько раз больше. Американские морпехи не знают, что такое гуманность, этим возмущаются даже британские спецназовцы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В толпы беженцев постоянно летят светошумовые гранаты, используют и слезоточивый газ. Отчаявшиеся родители пытаются хотя бы своих детей перебросить через колючую проволоку. К паническому бегству афганцев подталкивает страх - в сети множество видео с жестокими расправами.

На одном из них избивают парня в наручниках, по утверждению авторов видео, делают это участники "Талибана". Был похищен и убит популярный в стране комик Назар Мохаммед.

До сих пор непонятно, кто возглавит страну и войдет в правительство. Но название уже поменяли на - Исламский Эмират Афганистан.

В Кабуле комендантский час. Никому не разрешается выходить из дома после 9 вечера и до рассвета. За пропуском нужно обращаться в штаб талибов. Как сообщает издание "Нью-Йорк Таймс", талибы активизировали розыск тех, кто помогал американским и британским силам в Афганистане. В случае отказа сдаться новым властям аресту подвергается вся семья.

А что происходит с теми, кто добровольно пришел к талибам? Например, бывшего шефа службы безопасности провинции Бадгис подвергли пыткам, а затем расстреляли.

Поиском бывших чиновников и силовиков занимается отряд "Бадри 313" - спецназ Талибана. Вооружение - самое современное, в основном американское.

В Афганистане отпраздновали День независимости, и талибы провозгласили очередную амнистию, - по всей стране из тюрем будут отпущены политические заключенные. Примета времени: указ об этом размещен в Твиттере.

Через ту же соцсеть ряд западных стран ведут прямые переговоры с "Талибаном". Вот представители Испании попросили руководство боевиков не трогать испанские войска в Кабуле, те, мол, оказались в Афганистане по принуждению и тоже не любят американцев. Ответ талибов: все люди братья - можете ничего не опасаться.

Через Твиттер же к афганцам обратился свергнутый вице-президент Салех - он сам себя считает единственным легитимным руководителем страны. Похвалил сограждан за антиталибские акции, обвинил в бедах страны пакистанские спецслужбы и призвал народ к сопротивлению.

"Нации мира должны уважать верховенство закона, а не насилие. Афганистан слишком велик для Пакистана, чтобы его проглотить, и слишком велик для талибов, чтобы они смогли управлять им. Не дайте вписать в нашу историю главу об унижении и преклонении перед террористическими группами."

В самой стране талибы, кажется, начинают постепенно закручивать гайки. Только пару дней назад радикалы заявляли, что не против женщин на телевидении. Сегодня их перестали пускать на работу.

"Несмотря на то, что я пришла на работу в хиджабе, несмотря на то, что у меня был с собой пропуск, талибы сказали мне: власть поменялась, иди домой", - рассказывает телеведущая Шабнам Даурам.

А корреспонденту "Си-эн-эн" Клариссе Уорд, которая на этой неделе, чтобы не раздражать новых хозяев Кабула, переоделась в мусульманское одеяние, все равно пришлось выслушивать заявления про неуместный внешний вид.

Женщину вскоре окружили афганцы - те, кто раньше сотрудничал с американцами - с одной и той же просьбой: помочь им встретиться с представителями властей США. Журналистка предпочла уйти, и съемочная группа едва не стала жертвой патруля талибов. Спасло только то, что было одобренное новыми властями разрешение проводить съемку.

Глава совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал талибов обеспечить безопасность афганцев. Пока жители явно чувствуют угрозу, и количество людей, осаждающих кабульский аэропорт, только растёт.