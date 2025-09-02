Əfqanıstanda daha bir güclü zəlzələ olub

Əfqanıstanda azı 1400 nəfərin həyatına son qoymuş 6 ballıq zəlzələnin arından bu gün ölkənin şərqində, əvvəlki episentrə yaxın ərazidə daha bir güclü zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Tədqiqatlar Xidməti məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, zəlzələnin gücü Rixter cədvəli ilə 5.2 bal təşkil edib.

Zəlzələnin episentri Cəlalabada şəhərindən 34 kilometr şimal-şərqdə qeydə alınıb.