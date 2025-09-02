https://news.day.az/azerinews/1777862.html Əfqanıstanda daha bir güclü zəlzələ olub Əfqanıstanda azı 1400 nəfərin həyatına son qoymuş 6 ballıq zəlzələnin arından bu gün ölkənin şərqində, əvvəlki episentrə yaxın ərazidə daha bir güclü zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Tədqiqatlar Xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, zəlzələnin gücü Rixter cədvəli ilə 5.2 bal təşkil edib.
