Ağ Evdə Donald Trampla Kanadanın Baş naziri arasında görüş keçirilir

Ağ Evdə Kanadanın Baş naziri Mark Karninin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti qonşu ölkənin liderini Ağ evin qarşısında salamlayıb.

Görüş iki ölkə arasında ticarət məsələsi və Donald Trampın Kanadanı 51-ci ştat adlandırması ilə bağlı gərginlik fonunda keçirilir.

Bu, Mark Karninin Kanada Baş naziri kimi Ağ evə ikinci səfərdir.