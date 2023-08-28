День российского кино в Баку отметили показом фильма Олега Сафаралиева

В Баку отметили День российского кино. Зрительскому вниманию был представлен фильм "Пещера страха" Олега Сафаралиева - российского и азербайджанского кинорежиссера, продюсера, директора киношколы при Союзе кинематографистов Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), показ фильма состоялся на площадке Zagulba FM.

Около 30 лет Олег Сафаралиев жил и работал в России и именно там создал свои лучшие работы - сериалы "Савва Морозов" и "Женщины и прочие неприятности", "Прямая трансляция", "Пещера страха".

Азербайджанскому зрителю режиссер запомнился по фильму "Прощай, южный город", который был снят по сценарию кинодраматурга и кинорежиссера, народного писателя Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации Рустама Ибрагимбекова.

Атмосферная площадка Zagulba FM уже третий раз принимает у себя в гостях Олега Сафаралиева в рамках проекта "Дни российского кино", организованного при поддержке Русского дома в Баку. Ранее были показаны фильмы режиссера "Савва Морозов" и "Прощай, южный город".