https://news.day.az/sport/1711708.html Азербайджанский шахматист идет в тройке на Кубке Белграда Азербайджанские шахматисты выступают на Кубке Белграда, проходящего в столице Сербии. Как передает İdman.biz, после семи туров на третьем месте обосновался Ряван Огузов. Он набрал 5,5 очка и уступает полбалла лидирующему Ли Бо (Китай). На полбалла меньше у Габиля Джавадова, идущего 16-м. Всего в турнире принимают участие 163 шахматиста.
Азербайджанский шахматист идет в тройке на Кубке Белграда
Азербайджанские шахматисты выступают на Кубке Белграда, проходящего в столице Сербии.
Как передает İdman.biz, после семи туров на третьем месте обосновался Ряван Огузов. Он набрал 5,5 очка и уступает полбалла лидирующему Ли Бо (Китай).
На полбалла меньше у Габиля Джавадова, идущего 16-м.
Всего в турнире принимают участие 163 шахматиста.
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