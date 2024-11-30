Азербайджанский шахматист идет в тройке на Кубке Белграда

Азербайджанские шахматисты выступают на Кубке Белграда, проходящего в столице Сербии.

Как передает İdman.biz, после семи туров на третьем месте обосновался Ряван Огузов. Он набрал 5,5 очка и уступает полбалла лидирующему Ли Бо (Китай).

На полбалла меньше у Габиля Джавадова, идущего 16-м.

Всего в турнире принимают участие 163 шахматиста.