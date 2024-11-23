АБР разрабатывает новую стратегию партнерства с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) в настоящее время разрабатывает новую Стратегию партнерства с Азербайджаном на период с 2025 по 2029 годы, которая станет основой для его инвестиций и инициатив.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью агентству Trend заявила директор представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал.

Она подчеркнула, что стратегия будет опираться на комплексные исследования по ключевым направлениям, таким как финансирование "зеленой" инфраструктуры, водные ресурсы и продовольственная безопасность, диверсификация экспорта и развитие "зеленых" навыков.

Дуррани-Джамал выразила намерение усовершенствовать операционный подход АБР, отметив: "Я надеюсь улучшить наш операционный подход и четко продемонстрировать клиентам ту ценность, которую мы предлагаем". Она добавила, что АБР стремится отходить от отдельных проектов по секторам, вместо этого содействуя диалогу между государственными структурами для совместной разработки многосекторных решений. "Конечно, проекты могут реализовываться отдельными министерствами, но результаты будут достигнуты через сотрудничество", - уточнила она.

Подчеркивая важность эффективного использования ресурсов, она отметила необходимость обеспечения достаточного объема воды для расширения сельскохозяйственного производства в условиях прогнозируемого дефицита воды. "Примером может служить повышение эффективности использования воды и энергии", - пояснила Дуррани-Джамал.

Еще одной ключевой задачей стратегии является переход экономики Азербайджана от углеводородной модели к экономике, ориентированной на производство, логистику, а впоследствии - на знания. Дуррани-Джамал отметила усилия правительства по созданию стимулов для инвестиций в технопарки и развитию цифровых навыков. "Правительство активно создает условия для инвестиций в технопарки и содействует развитию цифровых навыков, включая инициативы для девушек, а также для регионов за пределами Баку, чтобы обеспечить равенство возможностей", - отметила она.

Для привлечения как внутренних, так и международных инвестиций, по мнению Дуррани-Джамал, необходимы постоянные улучшения в сфере управления и прозрачности. "Предпринимается ряд шагов, включая создание центров ASAN и улучшение управления и прозрачности в государственных предприятиях и финансовых учреждениях", - объяснила она. Задачи, такие как поддержка роста малого бизнеса, формирование устойчивого среднего класса и внедрение политики доступного жилья, требуют постоянной работы. "Эти сложные вызовы требуют постепенного решения", - добавила она.

В завершение Сунния Дуррани-Джамал выразила уверенность в роли АБР в развитии Азербайджана, отметив: "У нас есть талантливая команда в АБР, и я уверена, что при поддержке наших партнеров АБР продолжит вносить значительный вклад в развитие Азербайджана и региона".