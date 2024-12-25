Официальный представитель ЕС выразил соболезнования Азербайджану

Пресс-секретарь Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Ануар Аль-Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь ЕС написал в соцсети X.

"С прискорбием узнали о крушении самолета авиакомпании AZAL при аварийной посадке близ Актау в Казахстане. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.