Незаконный аборт в Азербайджане станет уголовным преступлением
В Азербайджане планируют серьезно ужесточить наказание за проведение незаконных абортов, особенно если в результате пострадало здоровье женщины. Речь идет о реальных сроках лишения свободы, которые ранее заменялись более мягкими мерами.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения в Уголовный кодекс включены в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая.
Согласно проекту, если аборт проводится врачом вне медицинского учреждения или вовсе лицом без профильного образования, и при этом пострадавшей причинен вред средней тяжести по неосторожности, то за такое деяние предусмотрено:
- ограничение свободы сроком до одного года
- либо лишение свободы на тот же срок
- дополнительно возможно лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до двух лет (или без применения этой меры)
Если же в результате таких действий пострадавшей нанесён тяжкий вред здоровью по неосторожности, наказание будет строже:
- ограничение свободы сроком до двух лет
- либо лишение свободы на тот же срок
- с возможным запретом на профессиональную деятельность сроком до трех лет (или без него)
На данный момент действующее законодательство предусматривает куда более мягкие санкции. В таких случаях, согласно действующему Уголовному кодексу, применяется:
- штраф от двух до трех тысяч манатов
- либо исправительные работы на срок до двух лет
- либо ограничение свободы на срок до одного года
- либо лишение свободы сроком до одного года с возможным лишением права заниматься профессиональной деятельностью
Таким образом, нововведения направлены на ужесточение контроля над медицинскими процедурами и защиту здоровья женщин. Законодатель акцентирует внимание на том, что аборт вне лицензированного медучреждения или без участия квалифицированного врача - это не только правонарушение, но и реальная угроза жизни и здоровью.
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