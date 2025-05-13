Незаконный аборт в Азербайджане станет уголовным преступлением

В Азербайджане планируют серьезно ужесточить наказание за проведение незаконных абортов, особенно если в результате пострадало здоровье женщины. Речь идет о реальных сроках лишения свободы, которые ранее заменялись более мягкими мерами.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения в Уголовный кодекс включены в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая.

Согласно проекту, если аборт проводится врачом вне медицинского учреждения или вовсе лицом без профильного образования, и при этом пострадавшей причинен вред средней тяжести по неосторожности, то за такое деяние предусмотрено:

- ограничение свободы сроком до одного года

- либо лишение свободы на тот же срок

- дополнительно возможно лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до двух лет (или без применения этой меры)

Если же в результате таких действий пострадавшей нанесён тяжкий вред здоровью по неосторожности, наказание будет строже:

- ограничение свободы сроком до двух лет

- либо лишение свободы на тот же срок

- с возможным запретом на профессиональную деятельность сроком до трех лет (или без него)

На данный момент действующее законодательство предусматривает куда более мягкие санкции. В таких случаях, согласно действующему Уголовному кодексу, применяется:

- штраф от двух до трех тысяч манатов

- либо исправительные работы на срок до двух лет

- либо ограничение свободы на срок до одного года

- либо лишение свободы сроком до одного года с возможным лишением права заниматься профессиональной деятельностью

Таким образом, нововведения направлены на ужесточение контроля над медицинскими процедурами и защиту здоровья женщин. Законодатель акцентирует внимание на том, что аборт вне лицензированного медучреждения или без участия квалифицированного врача - это не только правонарушение, но и реальная угроза жизни и здоровью.