Соревнования первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике станут хорошим опытом

Соревнования 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике станут хорошим опытом и возможностью повысить свои умения.

Об этом в субботу сказала Trend участница соревнований, гимнастка Марьям Мамедли, выступающая в возрастной категории "дети" (2012-2014 годов рождения), передает Day.Az.

"С каждым турниром я приобретаю дополнительный опыт. Участие в соревнованиях - возможность проверить свои силы, повысить умения. Сегодняшним своим выступлением я осталась довольна, надеюсь, что займу призовое место", - сказала представительница Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

По словам юной гимнастки, организация 7-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по аэробной гимнастике замечательная.

"Перед стартом была немного взволнована, но атмосфера, царящая в зале и на трибунах, дарит положительные эмоции. А еще мне понравилось, что в зале установлен большой экран, после выступления на экран сразу выводятся наши баллы и мы видим, как выступление оценили судьи", - добавила 9-летняя спортсменка.

Отметим, что 2-3 июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие около 100 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya" и Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

Спортсмены на первенстве Азербайджана выступают в возрастных категориях "малыши" (2015-2016 годов рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2011 г.р.) и "юниоры" (2006-2008 г.р.), а на чемпионате Баку - в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.