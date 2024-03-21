На чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике царит замечательная атмосфера

На 29-м чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике царит замечательная атмосфера.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend участница соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Шамс Агагусейнова.

"Поддержать меня на соревнованиях пришли мама и сестра. Сегодня продемонстрировала упражнение с обручем и лентой. Упражнение с обручем выполнила не совсем точно, а вот композиция с лентой получилась очень хорошо. В этом сезоне у меня новая программа с обручем, и 29-й чемпионат Азербайджана - первые соревнования, на которых я представляю это упражнение. Поэтому волновалась и допустила некоторые ошибки. Программа составлена под музыку из фильма о Гарри Поттере, упражнение мне очень нравится, и надеюсь, что на следующих соревнованиях выполню его без ошибок. Я читала романы и смотрела фильмы о Гарри Поттере, это интересный персонаж, и мне приятно, что мое выступление связано с этой тематикой", - подчеркнула юная спортсменка.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в возрастных категориях "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше).

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