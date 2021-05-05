Во Франции муж заживо сжег супругу посреди улицы

Во Франции мужчина облил жену горючей жидкостью и заживо сжег посреди улицы. Об этом сообщает издание Sud Ouest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сначала злоумышленник поджег свой дом, в котором жил вместе с тремя детьми и супругой. По словам очевидцев, женщина успела выбежать из горящего здания, но муж догнал ее и выстрелил, а когда она упала, достал из автомобиля канистру с горючей жидкостью, облил супругу и поджег.

Отмечается, что детей пары в момент происшествия дома не было. Злоумышленника задержали. Ранее он уже отбывал наказание за домашнее насилие.