В Швейцарии выступили за запрет рекламы табака

Граждане Швейцарии 57 % голосов высказались "за" запрет рекламы табачных изделий в целях защиты детей и молодежи. Инициативу поддержали в 16 из 26 кантонов, что означает полный запрет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По мнению экспертов, Швейцария отстаёт от большинства развитых стран в ограничении рекламы табака, поскольку штаб-квартиры крупнейших табачных компаний мира расположены именно здесь.

"Мы достигли важной вехи: впервые народная инициатива в области профилактики курения убедила народ и кантоны. Это важная победа над большинством в парламенте".

При этом сторонники запрета опытов над животными потерпели поражение на ещё одном состоявшемся в воскресенье общенациональном референдуме. Против инициативы запретить опыты над "братьями нашими меньшими" и ввоз в Швейцарию продукции, произведённой при помощи таких экспериментов, высказались 79 % граждан.

Инициатором этого референдума выступила группа граждан из кантона Санкт-Галлен, которую поддержали около 80 организаций. Но правительство и парламент Швейцарии призвали голосовать против. Негативное отношение к ней высказали также научные круги. Они выразили опасение, что в случае введения запрета на опыты над животными трудно будет разрабатывать новые медицинские препараты и ряд лекарств нельзя будет ввезти в Швейцарию.