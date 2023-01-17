https://news.day.az/world/1529204.html В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны
В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны
Член совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Сентено удивился результатам, которые показывает экономика еврозоны. В ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что ситуация выглядит лучше ожиданий в каждом квартале и, возможно, тенденция продолжится, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Четвертый квартал в Европе, скорее всего, будет по-прежнему положительным. Возможно, мы будем удивлены и в первой половине года", - сказал экономист. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ продолжит борьбу с инфляцией, которая связана с беспрецедентным энергетическим кризисом в регионе в 2022 году.
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