Китай намерен выдвинуть требования США

Китай во время визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана выразит Соединенным Штатам озабоченность по вопросу Тайваня. Кроме того, будут выдвинуты некие "серьезные требования", рассказал представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее стало известно, что Салливан посетит Китай 27-29 августа. С такой информацией выступили в Белом доме.

"Китай выразит серьезную озабоченность по вопросу Тайваня, прав на развитие и стратегической безопасности Китая, представит свою твердую позицию и выдвинет серьезные требования", - отметили в МИД.

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