Apple iPhone 17 Pro və Pro Max-ı təqdim etdi
"Apple" şirkəti yeni iPhone 17 Pro və iPhone 17 Pro Max modellərini təqdim edib.
Day.Az-in məlumatına görə, smartfon "Apple"ın təqdimatında nümayiş etdirilib.
Şirkət bildirib ki, bu cihazlar "Pro anlayışını yenidən müəyyənləşdirir" və iPhone 16 Pro ilə müqayisədə 40% daha stabil işləyir.
Smartfonlar alüminium gövdə, yüksək performanslı antenlər və istiliyi korpus vasitəsilə yaymaq üçün yeni soyutma sistemi ilə təchiz olunub. Arxa şüşə Ceramic Shield ilə qorunur və əvvəlkindən dörd dəfə davamlıdır.
Peşəkar kamera və video imkanları
iPhone 17 Pro arxa paneldə üç 48 MP Fusion kamera, ön tərəfdə isə 18 MP-lik Center Stage texnologiyalı kamera ilə gəlir. Model 1x, 2x, 4x və 8x teleobyektiv dəstəkləyir, foto üçün rəqəmsal zum isə 40x-ə çatır.
Video üçün Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, eləcə də ProRes RAW və Genlock sinxronizasiyası daxil olmaqla peşəkar funksiyalar mövcuddur. Apple bu imkanları "bir cibdə səkkiz peşəkar obyektiv" kimi xarakterizə edib.
iPhone 17 Pro Max isə iPhone-lar arasında rekord avtonomluq göstərir - 39 saata qədər video izləmə. Model daha böyük batareya, eSIM variantlarında genişləndirilmiş tutum və təkmilləşdirilmiş soyutma sistemi ilə təchiz olunub. 2 TB yaddaşlı versiya yalnız Pro Max üçün əlçatan olacaq.
Satışlar 19 sentyabrda başlayır. Rəng seçimləri - gümüşü, dərin mavi və kosmik narıncı.
