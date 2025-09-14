https://news.day.az/azerinews/1780419.html ABŞ dövlət katibi İsraildə Netanyahu ilə görüşəcək ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bazar günü İsrailə səfərə gəlib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail KİV-ləri xəbər verib. Məlumata əsasən, burada M.Rubionun ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşü gözlənilir. Rubio və Netanyahunun Qüdsdəki Ağlama divarını birlikdə ziyarət edəcəyi qeyd edilib.
ABŞ dövlət katibi İsraildə Netanyahu ilə görüşəcək
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bazar günü İsrailə səfərə gəlib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail KİV-ləri xəbər verib.
Məlumata əsasən, burada M.Rubionun ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşü gözlənilir.
Rubio və Netanyahunun Qüdsdəki Ağlama divarını birlikdə ziyarət edəcəyi qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре