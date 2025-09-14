ABŞ dövlət katibi İsraildə Netanyahu ilə görüşəcək

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bazar günü İsrailə səfərə gəlib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail KİV-ləri xəbər verib.

Məlumata əsasən, burada M.Rubionun ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşü gözlənilir.

Rubio və Netanyahunun Qüdsdəki Ağlama divarını birlikdə ziyarət edəcəyi qeyd edilib.