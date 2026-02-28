https://news.day.az/azerinews/1818963.html Bu ölkələrdə də partlayış oldu Bəhreyn, Küveyt və BƏƏ-də partlayış səsləri eşidilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı xarici KİV məlumat yayıb. Bildirilib ki, hər üç ölkədə xəbərdarlıq sirenləri işə salınıb. Hazırda hansısa obyektlərə zərər dəyib-dəymədiyi dəqiqləşdirilməyib. Qeyd edək ki, bu gün İsrail İrana qabaqlayıcı zərbə endirib.
