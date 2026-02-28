Bu ölkələrdə də partlayış oldu

Bəhreyn, Küveyt və BƏƏ-də partlayış səsləri eşidilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı xarici KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hər üç ölkədə xəbərdarlıq sirenləri işə salınıb.

Hazırda hansısa obyektlərə zərər dəyib-dəymədiyi dəqiqləşdirilməyib.

Qeyd edək ki, bu gün İsrail İrana qabaqlayıcı zərbə endirib. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) da öz növbəsində İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını bəyan edib.