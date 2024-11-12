Вопке Хукстра о ключевых направлениях в борьбе с изменением климата

В трех ключевых направлениях можно достичь значительных результатов в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Комиссар Европейского союза по климатической деятельности Вопке Хукстра в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Начнем с энергетических сетей. Утроение возобновляемых источников энергии и глобальная электрификация требуют серьезного улучшения инфраструктуры. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к концу десятилетия понадобится 25 миллионов километров новых и модернизированных линий электропередачи. Европа инвестирует в это через глобальную стратегию 'Глобальные ворота' на 300 миллиардов евро, финансируя проекты по всему миру - от модернизации инфраструктуры в Непале до строительства новых высоковольтных линий между Эквадором и Перу. Это лишь часть нашего глобального охвата", - отметил Хукстра.

Второе направление - критически важные минералы.

"Для работы чистых технологий необходимы устойчивые и надежные источники минералов - таких, как литий, кобальт и редкоземельные элементы, которые служат основой аккумуляторов, турбин и солнечных панелей. Ожидается, что мировой спрос на эти минералы утроится к 2030 году, а спрос на литий может увеличиться в 40 раз к 2040 году. Добыча и переработка этих ресурсов должны быть устойчивыми и приносить пользу местным сообществам. Европа, как сопредседатель Панели ООН по критически важным минералам, привержена высоким стандартам для цепочек поставок и уже получила 170 предложений со всего мира для проектов по добыче, переработке и переработке отходов. Это создает реальные возможности для стран-производителей", - добавил он.

Третье направление - инвестиции.

"Возобновляемая энергетика, сети, минералы - всё это требует значительных вложений. Европа остается крупнейшим источником климатического финансирования, выделяя 31 миллиард долларов в год. Однако, одного государственного финансирования недостаточно. Важно привлекать частный сектор для удовлетворения потребностей перехода на чистую энергию. Сегодня 760 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству, особенно в странах Африки к югу от Сахары, обладающих огромным потенциалом для чистой энергии. Наша задача - поддержать их, снижая стоимость капитала, чтобы обеспечить доступ к чистой энергии по всему миру. На саммите лидеров G20 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит новую инициативу вместе с Южной Африкой и Global Citizen", - подчеркнул комиссар.

"Утроение возобновляемой энергетики и удвоение энергоэффективности - амбициозные, но достижимые цели. Они уменьшат зависимость от ископаемых видов топлива и приблизят нас к чистому нулю. Наша основная задача - грамотно управлять этим переходом, чтобы каждый смог воспользоваться преимуществами чистой энергии. В этом ЕС готов оказать поддержку", - заключил Хукстра.