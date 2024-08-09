https://news.day.az/society/1680826.html Взрыв в частном доме в Сумгайыте - есть пострадавшие
Взрыв в частном доме в Сумгайыте - есть пострадавшие
В Сумгайыте произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавший.
Как сообщает Day.Az, взрыв произошел на территории бетонзавода.
Нагиев Турадж Тельман оглу (1989 г.р.) получил ожоги в результате взрыва.
Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.
Факт расследуется.
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