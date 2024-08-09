Взрыв в частном доме в Сумгайыте

В Сумгайыте произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавший.

Как сообщает Day.Az, взрыв произошел на территории бетонзавода.

Нагиев Турадж Тельман оглу (1989 г.р.) получил ожоги в результате взрыва.

Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

Факт расследуется.

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