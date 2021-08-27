https://news.day.az/world/1373538.html В Словакии разбился самолет, есть погибшие
В Словакии разбился самолет, есть погибшие
Самолет, относящийся к классу малой авиации, разбился в пятницу у города Скалице в Словакии.
Погибли три человека, находившиеся на борту. Об этом сообщило информационное агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На борту находились, согласно предварительным данным, граждане Чехии. Крушение самолета произошло близ границы Словакии с Чехией. Причины ЧП устанавливает специально созданная комиссия экспертов.
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