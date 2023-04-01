Турецкие граждане хотят усыновить пострадавших от землетрясения детей

Более 325 тыс. турецких граждан подали заявления на создание приемных семей для детей, пострадавших от землетрясения 6 февраля 2023 года, заявил высокопоставленный чиновник министерства семьи и социального обеспечения Турции Муса Шахин 1 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам чиновника, число людей, подавших официальный запрос на усыновление, превышает 67 тысяч. "После землетрясения 6 февраля, в результате которого тысячи детей остались без сопровождения, значительно возрос спрос на усыновление и приемную семью со стороны граждан", - отметил Шахин.

Специалисты "оценивают пригодность претендентов на приемную семью", изучая такие вопросы, как личностные качества, их способность обеспечить уход за ребенком, отношения в семье, физическое состояние дома и условия окружающей среды.

Напомнив, что в результате землетрясения пострадали более 13 млн человек, Шахин обратил внимание на то, что дети - это группа населения, которая наиболее тяжело переживает последствия стихийного бедствия.

"В общей сложности 463 из 1118 детей, считавшихся пропавшими без вести после смертоносных землетрясений 6 февраля, были официально объявлены погибшими, а еще 200 потеряли конечности в результате стихийного бедствия", - заявил Шахин в парламенте Турции.

Также было зарегистрировано, что около 1915 детей, извлеченных из-под завалов, остались без опекунов; 1766 из них переданы семьям, 62 ребенка находятся под наблюдением в больницах, а 81 ребенок помещен в специальные учреждения. Личности 35 детей до сих пор не установлены.