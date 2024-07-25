В Париже снизилось число посетителей кафе и ресторанов

Резкое снижение числа посетителей парижских магазинов, кафе и ресторанов из-за оттока жителей столицы и меньшего, чем обычно, потока зарубежных туристов в преддверии Олимпиады-2024 (26-11 августа) ставит под сомнение надежды ее организаторов на незамедлительное получение от Игр экономических дивидендов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Financial Times сообщили представители бизнес-сообщества.

По словам главы Конфедерации малых и средних предприятий парижского региона Бернара Коэн-Хадада, владельцы некоторых ресторанов столкнулись с 50% падением продаж в июле, что создало проблемы с оплатой аренды и выплатой зарплат. "Мы предполагали, что возникнут трудности <...>, но не ожидали такого резкого снижения числа французских и зарубежных туристов", - отметил Коэн-Хадад.

"Экономическая ситуация для многих уже была сложной из-за инфляции и высоких цен на электроэнергию", - констатирует глава федерации коммерческих компаний Франсис Паломби. Теперь же многие парижане, помня о вызвавших тревогу событиях, связанных с карантином из-за COVID-19, решили спешно покинуть город, сказал он.

Как сообщалось ранее, в парижском офисе по туризму и в деловой среде рассчитывают, что ситуация изменится во время Олимпийских игр. Ожидается, что в Париж вернутся туристы с Ближнего востока, а также вырастет на 15% количество американских туристов. Число путешественников из Европы в июне снизилось на 18%, однако во время Игр оно, согласно прогнозам, вырастет на 24%. Также часть бизнеса рассчитывает, что туристов станет больше после завершения спортивных мероприятий, особенно в случае успешного проведения ОИ-2024.

Исходя из этого, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции прогнозирует рост ВВП на 0,3 процентных пункта в третьем квартале. Это примерно соответствует оценкам немецкой страховой компании Allianz, согласно которым общий прирост ВВП составит €10 млрд за счет трат туристов и государственных инвестиций в инфраструктуру.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия должна пройти на Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия, которая пройдет вдоль набережной Сены и на площади Трокадеро, число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс., а перед началом Игр будут введены специальные QR-коды для перемещения в районе олимпийских объектов и возле набережных Парижа.

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