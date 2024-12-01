https://news.day.az/autonews/1711991.html На Volkswagen в Германии начнется забастовка против сокращений Крупнейший профсоюз Германии IG Metall сообщил, что с понедельника, 2 декабря, начнутся забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против закрытия части производства и сокращения работников. Об этом пишет Bild.
На Volkswagen в Германии начнется забастовка против сокращений
Крупнейший профсоюз Германии IG Metall сообщил, что с понедельника, 2 декабря, начнутся забастовки сотрудников автоконцерна Volkswagen против закрытия части производства и сокращения работников. Об этом пишет Bild.
"IG Metall призывает к общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в этот понедельник", - сказано в сообщении.
Переговоры между профсоюзом и автопроизводителем назначены на 9 декабря, при этом IG Metall отмечал, что будет оказывать давление на концерн забастовками.
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