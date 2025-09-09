https://news.day.az/azerinews/1779363.html "Apple" şirkəti "iPhone 16" modellərinin qiymətlərini açıqlayıb "Apple" şirkəti yeni "iPhone 17" smartfonunun təqdimatı zamanı bu model cihazların minimum qiymətini açıqladı. Day.Az-in məlumatına görə, 256 GB daxili yaddaşa malik "iPhone 17"nın 799 dollara, "iPhone Air"in isə 999 dollara satılması planlaşdırılır.
"Apple" şirkəti "iPhone 16" modellərinin qiymətlərini açıqlayıb
"Apple" şirkəti yeni "iPhone 17" smartfonunun təqdimatı zamanı bu model cihazların minimum qiymətini açıqladı.
Day.Az-in məlumatına görə, 256 GB daxili yaddaşa malik "iPhone 17"nın 799 dollara, "iPhone Air"in isə 999 dollara satılması planlaşdırılır.
Məlumata əsasən, 256 GB daxili yaddaşa malik "iPhone 17 Pro"nun 1099 dollara, "iPhone 17 Pro Max"ın isə 1199 dollara satılması planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре