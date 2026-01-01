https://news.day.az/azerinews/1806726.html Naxçıvanda məsciddə yanğın baş verib Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində məscid binasının dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 70 m² sahədə yanıb, qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a bildirilib ki, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
