Создана солнечная панель-«бутерброд» с рекордной эффективностью

Ученые из Нидерландов смогли создать солнечные батареи с коэффициентом полезного действия больше 30%. Об это сообщает пресс-служба TUE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эффективность солнечных батарей является их главным параметром наравне с ценой. КПД большинства доступных на рынке солнечных панелей не превышает 22% - именно такая доля солнечного излучения переходит в электричество. Чем выше этот показатель, тем больше энергии можно получить с одной и той же площади.

Специалисты из Технического университета Эйндховена преодолели 30-процентный эффективности барьер фотоэлектрических преобразователей. Устройство обладает двухслойной конструкцией с компонентами из кремния и перовскита. В то время как первый хорошо работает со светом в видимом и инфракрасном спектре, перовскиты могут использовать ультрафиолетовое и видимое излучение, будучи прозрачными для ИК. Верхний элемент обладает эффективностью 19,7%, а нижний - 10,4%, что в сумме дает 30,1%.

Авторы надеются, что подобная двухслойная батарея сможет усилить преимущества солнечной энергетики и ускорить переход к возобновляемым источникам энергии.