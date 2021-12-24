Баронесса Эмма Николсон поздравила Президента Ильхама Алиева

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам, Первому вице-президенту и всей Вашей семье наилучшие пожелания по случаю знаменательного события - Вашего 60-летнего юбилея. Желаю Вам постоянных успехов и счастья. Азербайджан под Вашим руководством продолжает развиваться.

Знаю, что завершающийся год был для Вас особенным, Ваша страна начала восстановительные работы на возвращенных территориях. Я рада, что британские эксперты и компании оказывают помощь в работах по разминированию и восстановлению этих территорий.

Я с большим нетерпением жду своего очередного визита в Баку в марте следующего года. Прошло много времени с момента моего последнего визита в Вашу страну в феврале 2020 года. Надеюсь, что Ваше правительство тесно сотрудничает с послом Великобритании и командой посольства. А я также поддерживаю тесный контакт с Вашим посольством в Лондоне. Надеюсь на возобновление личного диалога с Вами по диверсификации экономики и транспортировке энергоресурсов", - говорится в поздравлении.