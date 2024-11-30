https://news.day.az/sport/1711845.html "Бешикташ" уволил нидерландского наставника Турецкая футбольная команда "Бешикташ" рассталась с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня стороны взаимно расторгли договор. Нидерландский специалист, возглавлявший команду с начала сезона, был уволен после неудачных результатов.
"Бешикташ" уволил нидерландского наставника
Турецкая футбольная команда "Бешикташ" рассталась с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня стороны взаимно расторгли договор.
Нидерландский специалист, возглавлявший команду с начала сезона, был уволен после неудачных результатов.
Отметим, что "Бешикташ" в 20 играх под руководством Ван Брокхорста победил 10 раз, четырежды сыграл вничью и 6 встреч проиграл.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре