"Бешикташ" уволил нидерландского наставника

Турецкая футбольная команда "Бешикташ" рассталась с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня стороны взаимно расторгли договор.

Нидерландский специалист, возглавлявший команду с начала сезона, был уволен после неудачных результатов.

Отметим, что "Бешикташ" в 20 играх под руководством Ван Брокхорста победил 10 раз, четырежды сыграл вничью и 6 встреч проиграл.