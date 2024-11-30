Сколько в Азербайджане частных школ?

В Азербайджане функционируют 34 частные школы.



Как сообщает Day.Az, об этом говорится в бюллетене "Основные показатели образования" Государственного комитета статистики.



В частных школах обучаются 23484 учащихся. 28 частных школ расположены в Баку, по 4 - в Абшероне и Сумгайыте, и 1 - в Гяндже.



Среди регионов частная школа есть только в Билясуваре, в которой обучается 548 учеников.



