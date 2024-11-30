https://news.day.az/society/1711746.html Сколько в Азербайджане частных школ? В Азербайджане функционируют 34 частные школы.
В Азербайджане функционируют 34 частные школы.
Сколько в Азербайджане частных школ?
В Азербайджане функционируют 34 частные школы.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в бюллетене "Основные показатели образования" Государственного комитета статистики.
В частных школах обучаются 23484 учащихся. 28 частных школ расположены в Баку, по 4 - в Абшероне и Сумгайыте, и 1 - в Гяндже.
Среди регионов частная школа есть только в Билясуваре, в которой обучается 548 учеников.
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