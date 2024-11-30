https://news.day.az/world/1711858.html США прекратили стратегическое партнерство с Грузией США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС, в результате чего прекращают стратегическое партнерство с Грузией, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ. "США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС.
"США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции - ЕС является оплотом против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", - написал пресс-секретаря Госдепартамента США.
США прекратили стратегическое партнерство с Грузией
США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС, в результате чего прекращают стратегическое партнерство с Грузией, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
"США и ЕС сожалеют о решении "Грузинской мечты" приостановить вступление в ЕС. Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, справедливо протестующих против предательства их конституции - ЕС является оплотом против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией", - написал пресс-секретаря Госдепартамента США.
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