Канцлер Австрии не исключил визита в Россию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его визит в Москву или Киев был бы целесообразным после появления сигналов о снижении боевой активности. Свое мнение он выразил в интервью der Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности", - сказал он.

По его словам, до этого дипломатические визиты были бы проблематичны, "так как могут создать впечатление оправдания действий".

Говоря о последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нехаммер ответил, что "это было, кажется, в 2022 году".

"Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров", - напомнил канцлер.

Он добавил, что после начала конфликта звонки перестали иметь смысл.