Смерть от отравления в Сумгайыте

В городе Сумгайыт произошел трагический случай - от отравления угарным газом скончалась 23-летняя девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в районе "Бетонзавод".

Исмаилова Мехрибан Низами гызы 2001 года рождения, погибла от воздействия угарного газа в ванной комнате.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Недавно в одном из домов жилого массива "Джорат баглары" в Сумгайыте найдено тело 52-летнего мужчины.