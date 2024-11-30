https://news.day.az/society/1711751.html Смерть от отравления в Сумгайыте В городе Сумгайыт произошел трагический случай - от отравления угарным газом скончалась 23-летняя девушка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в районе "Бетонзавод". Исмаилова Мехрибан Низами гызы 2001 года рождения, погибла от воздействия угарного газа в ванной комнате.
Смерть от отравления в Сумгайыте
В городе Сумгайыт произошел трагический случай - от отравления угарным газом скончалась 23-летняя девушка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в районе "Бетонзавод".
Исмаилова Мехрибан Низами гызы 2001 года рождения, погибла от воздействия угарного газа в ванной комнате.
В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Недавно в одном из домов жилого массива "Джорат баглары" в Сумгайыте найдено тело 52-летнего мужчины.
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