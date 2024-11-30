Крупное ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие

Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, попал в аварию в Билясуварском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на трассе Алят-Астара на территории Билясуварского района.

Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, столкнулся с "КамАЗом". Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.

По факту проводится расследование.