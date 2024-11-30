https://news.day.az/society/1711714.html Крупное ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, попал в аварию в Билясуваре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на старой магистрали Алят-Астара в Билясуварском районе. Этот автобус столкнулся с "КамАЗом", в результате чего, по информации, есть пострадавшие. Факт расследуется.
Крупное ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, попал в аварию в Билясуварском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на трассе Алят-Астара на территории Билясуварского района.
Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, столкнулся с "КамАЗом". Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.
По факту проводится расследование.
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