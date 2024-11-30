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Крупное ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

Автобус, следовавший из Нахчывана в Баку, попал в аварию в Билясуваре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на старой магистрали Алят-Астара в Билясуварском районе. Этот автобус столкнулся с "КамАЗом", в результате чего, по информации, есть пострадавшие. Факт расследуется.