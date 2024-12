Названа лучшая игра 2024 года

Arrowhead Game Studios и Sony Interactive Entertainment завоевали несколько наград, включая престижную "Игру года" благодаря Helldivers 2 на церемонии TIGA Awards 2024, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Helldivers 2 победила в категориях "Лучший визуальный дизайн", "Лучшие инновации", а также в главной номинации - "Игра года".

Среди прочих игр Sony награды получили Spider-Man 2 ("Лучшая игра по лицензии") и The Last of Us Part 2 Remastered ("Лучший нарратив").

В общей сложности Sony забрала пять наград и была признана лучшим издателем на TIGA Awards 2024.

Прямой конкурент компании, Microsoft Gaming, также отметилась, завоевав две награды за Senua's Saga: Hellblade 2: в номинациях "Лучший приключенческий экшен" и "Премия за разнообразие".

Helldivers 2 - это кооперативный шутер от третьего лица, разработанный шведской компанией Arrowhead Game Studios и выпущенный Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 и ПК в 2024 году. Игра получила положительные отзывы критиков, а ее продажи составили около миллиона копий за первые три дня после выхода.