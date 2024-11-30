Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 ноября
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к одному евро понизился на 0,0155 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0061 маната и составил 1,7871 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 ноября
|
1,7918
|
25 ноября
|
1,7814
|
19 ноября
|
1,7995
|
26 ноября
|
1,7815
|
20 ноября
|
1,8007
|
27 ноября
|
1,7813
|
21 ноября
|
1,7938
|
28 ноября
|
1,7943
|
22 ноября
|
1,7803
|
29 ноября
|
1,7969
|
Средний курс за неделю
|
1,7932
|
Средний курс за неделю
|
1,7871
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям повысился на 0,0549 маната. Средневзвешенный остался понизился на 0,1043 маната и составил 1,5908 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 ноября
|
1,7000
|
25 ноября
|
1,6290
|
19 ноября
|
1,7011
|
26 ноября
|
1,6346
|
20 ноября
|
1,7043
|
27 ноября
|
1,6139
|
21 ноября
|
1,6915
|
28 ноября
|
1,5024
|
22 ноября
|
1,6785
|
29 ноября
|
1,5741
|
Средний курс за неделю
|
1,6951
|
Средний курс за неделю
|
1,5908
На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0491 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 ноября
|
0,0493
|
25 ноября
|
0,0492
|
19 ноября
|
0,0491
|
26 ноября
|
0,0491
|
20 ноября
|
0,0493
|
27 ноября
|
0,0491
|
21 ноября
|
0,0493
|
28 ноября
|
0,0491
|
22 ноября
|
0,0492
|
29 ноября
|
0,0490
|
Средний курс за неделю
|
0,0492
|
Средний курс за неделю
|
0,0491
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