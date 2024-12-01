https://news.day.az/sport/1711857.html Турецкого футболиста арестовали в Германии Турецкий футболист Алим Айкут Эсги был арестован в Германии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выяснилось, что 25-летний игрок оказался членом группы, занимающейся торговлей наркотиками. Его признали виновным в 11 терактах в Германии.
Турецкого футболиста арестовали в Германии
Турецкий футболист Алим Айкут Эсги был арестован в Германии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выяснилось, что 25-летний игрок оказался членом группы, занимающейся торговлей наркотиками.
Его признали виновным в 11 терактах в Германии. Айкуту Эсги предъявлено обвинение в "захвате заложника и умышленном нанесении телесных повреждений".
Отметим, что Алим, гражданин Германии, выступал за "Кайсериспор" U21, "Карагюмрюк", "Дарья Гянджлярбирлийи", "Ахисарспор", "Истанбулспор" и "Байрампаша". Последней командой Эсги была "Габела", клуб из Боснии и Герцеговины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре