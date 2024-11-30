https://news.day.az/society/1711839.html

Смертельное ДТП в Азербайджане - ФОТО

В Кюрдамире произошло ДТП с летальным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на дороге Зардаб - Кюрдамир. Столкнулись легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл. В результате мотоциклист Таир Абдуллаев погиб на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.