https://news.day.az/society/1711839.html Смертельное ДТП в Азербайджане - ФОТО В Кюрдамире произошло ДТП с летальным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на дороге Зардаб - Кюрдамир. Столкнулись легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл. В результате мотоциклист Таир Абдуллаев погиб на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.
Смертельное ДТП в Азербайджане - ФОТО
В Кюрдамире произошло ДТП с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на дороге Зардаб - Кюрдамир.
Столкнулись легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл. В результате мотоциклист Таир Абдуллаев погиб на месте происшествия.
По данному факту ведется расследование.
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