Смертельное ДТП в Азербайджане

В Кюрдамире произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на дороге Зардаб - Кюрдамир.

Столкнулись легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл. В результате мотоциклист Таир Абдуллаев погиб на месте происшествия.

По данному факту ведется расследование.